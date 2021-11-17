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Ürdün'de rekorlar kitabına girmeyi bekleyen mozaik sanat eseri: Kral Yolu - Son Dakika

Ürdün'de rekorlar kitabına girmeyi bekleyen mozaik sanat eseri: Kral Yolu

17.11.2021 11:54

Ürdün'ün başkenti Amman'ın güneyinde yer alan Medeba şehrinde geniş bir duvarda sergilenen mozaik sanat eseri Kral Yolu, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi bekliyor.

Ürdün'ün başkenti Amman'ın güneyinde yer alan Medeba şehrinde geniş bir duvarda sergilenen mozaik sanat eseri Kral Yolu, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi bekliyor.

Tarihi Kral Yolu üzerinde MÖ 13. yüzyılda inşa edilen Medeba şehri, sahip olduğu tarihi mozaikleriyle ünlü. Antik Filistin ve Kudüs'ün bilinen en eski mozaik haritasının bulunduğu şehir, son dönemde yine bu sanatın öğretildiği en önemli adreslerden biri haline geldi. Kentte birçok kültür merkezi bu kapsamda hizmet veriyor.

Medeba'nın tarihi konumu ve geçmişinden ilham alan kent sakini Samir et-Tıval, 8 yıl önce şehri daha da çekici kılacak bir projeye imza attı. Tıval, büyük bir mozaik eserle tüm Ürdün'ün tarihi dokusunu yansıtmak için kolları sıvadı. Sonunda Kral Yolu adı verilen 180 metrekarelik bir eser ortaya çıktı.

Ürdün'ün en önemli turistik mekanları eserde yerini aldı

Turizm Bakanlığına bağlı olarak 2006'da kurulan Medeba Turizmi Geliştirme ve Mirası Koruma Derneğinin Başkanı Samir et-Tıval, bazalt, mermer ve granit taşlarla oluşturulan eserin hikayesini AA muhabirine anlattı.

"Dernek Başkanı olarak, 2013'te dünyanın en büyük mozaik panelini oluşturma fikrini ortaya attım. Medeba'nın bir mozaik ve turizm şehri olarak bu eseriyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesini hedefliyoruz." diyen Tıval, ilk adımı Ürdün'ün en eski ticaret yolu olan Kral Yolu üzerindeki çalışmalarla attıklarını belirtti.

Tıval, " Tevrat'ta ve Kral Mişa'nın dikilitaşında bu yoldan bahsediliyor. Bu mozaik yapıya Ürdün'ün en önemli turistik mekanlarını çizdik. Bunların en önemlilerinden biri de Roma İmparatoru Trajan döneminde yeniden inşa edilen antik yoldur. Bu nedenle burada 'Tüm yollar Roma'ya çıkar' gibi bir söz de var." ifadelerini kullandı.

Projeye başladıktan 2 ay sonra mali sıkıntı yaşadıklarını ve çalışmayı tamamlayamayacaklarını düşündüklerini söyleyen Tıval, sonrasında başta Ürdün Kraliçesi Rania el-Abdullah olmak üzere 120 ziyaretçinin projeye destek verdiğini ifade etti. Tıval destekçilerin isimlerinin yazılı olduğu taşları da esere eklediklerini aktardı.

Yapımında yaklaşık iki milyon taş kullanıldı

Tıval'ın girişimiyle oluşturulan 6 metre yüksekliğinde, 30 metre uzunluğundaki mozaik panel, yaklaşık iki milyon taş içeriyor.

Ürdün Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı ile iş birliğiyle Medeba Ziyaretçi Merkezine yerleştirilen eser, kente gelen çok sayıda kişi tarafından da ziyaret ediliyor.

Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı yetkilisi Aliye Masarve, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Medeba'nın kültürel miras ve tarihi önemi nedeniyle eserin yapımına Bakanlık tarafından da destek verildiği söyledi.

Medeba Ziyaretçi Merkezinin kentteki turistik mekanları görmeye gelenlerin ilk uğrak yerlerinden olduğunu aktaran Masarve, bu sebeple Turizm Bakanlığının merkeze büyük önem verdiğini dile getirdi.

Tarihi ve kültürel değerleriyle ön plana çıkan Medeba, turizm açısından önemli bir potansiyele sahip. Kentte Müslümanlar ve Hristiyanlar için birçok kutsal tarihi mekan da mevcut. Medeba bu anlamda inanç turizmi açısından da önemli bir yer olarak görülüyor.

Ürdün'de rekorlar kitabına girmeyi bekleyen mozaik sanat eseri: Kral Yolu
Ürdün'de rekorlar kitabına girmeyi bekleyen mozaik sanat eseri: Kral Yolu
Ürdün'de rekorlar kitabına girmeyi bekleyen mozaik sanat eseri: Kral Yolu
Ürdün'de rekorlar kitabına girmeyi bekleyen mozaik sanat eseri: Kral Yolu
Ürdün'de rekorlar kitabına girmeyi bekleyen mozaik sanat eseri: Kral Yolu

Guinness Rekorlar Kitabı, Turizm, Kudüs, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün'de rekorlar kitabına girmeyi bekleyen mozaik sanat eseri: Kral Yolu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ürdün'de rekorlar kitabına girmeyi bekleyen mozaik sanat eseri: Kral Yolu - Son Dakika
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