Son Dakika Haberleri: Ürdün'de Sağanak Yağış 15 Yıldır Dolmayan Barajı Doldurdu

Ürdün'de Sağanak Yağış 15 Yıldır Dolmayan Barajı Doldurdu

40 dakika önce

Dünyanın en kurak ülkelerinden Ürdün'de son iki gündür etkisini sürdüren sağanak yağış, 15 yıldır dolmayan barajın, kapasitesinin üzerinde dolmasına neden oldu.

Ürdün'de Sağanak Yağış 15 Yıldır Dolmayan Barajı Doldurdu, System.String[]
Dünyanın en kurak ülkelerinden Ürdün'de son iki gündür etkisini sürdüren sağanak yağış, 15 yıldır dolmayan barajın, kapasitesinin üzerinde dolmasına neden oldu.

Ürdün Su Bakanlığı Sözcüsü Ömer Selame AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gündür süren sağanak yağış nedeniyle El-Vehde, Şuayb ve Kral Talal barajlarının dolduğunu söyledi.

Sözcü Selame, Kral Talal Barajı'nın 15 yıldır dolmadığına dikkati çekerek, şiddetli yağışların barajın kapasitesinin üzerinde su almasına neden olduğunu aktardı.

Barajdaki fazla suyun tahliye edileceğini söyleyen Selame, bu çerçevede çalışmalara başladıklarını aktardı.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü de barajdaki fazla suyun tahliye edilmesi sırasında sel olabileceği uyarısında bulunarak, vatandaşları o bölgeden uzak durmaya çağırdı.

Ülkede etkili olan olumsuz hava koşulları hayatı felce uğratırken, başkent Amman'da bir kişi selde kaybolmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:14 Kaynak: AA

Ürdün, Güncel
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