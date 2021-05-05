Ürdün'de salgın önlemleri nedeniyle darboğazdaki esnaf ramazan sevincini yaşayamıyor - Son Dakika

Ürdün'de salgın önlemleri nedeniyle darboğazdaki esnaf ramazan sevincini yaşayamıyor

05.05.2021 11:01
Ürdün'de salgın önlemleri nedeniyle darboğazdaki esnaf ramazan sevincini yaşayamıyor, System.String[]

Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve salgının yol açtığı ekonomik sorunlarla zor günler geçiren esnaf, çalışma saatlerindeki kısıtlama nedeniyle ramazanı buruk yaşıyor.

Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve salgının yol açtığı ekonomik sorunlarla zor günler geçiren esnaf, çalışma saatlerindeki kısıtlama nedeniyle ramazanı buruk yaşıyor.

Vaka ve vefat sayısının son aylarda artış gösterdiği Ürdün'de mart ayının başından bu yana devam eden kısıtlamalar ticareti ve sosyal hayatı olumsuz etkiliyor.

Önlemler kapsamında ticari kuruluşlar en geç saat 18.00'de kapanırken, akşam 19.00 ile sabah 06.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Bu durum ramazan ayında daha çok akşam saatlerinde iş yapan esnafı zorluyor.

Piyasalar sıkıntı içinde

Ürdün'ün kuzeyindeki İrbid kentinin Ticaret Odası Başkanı Muhammed el-Şuha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Perakende sektörü zaten bir yıldır sıkıntı içindeydi, akşam saat 18.00'de dükkanların kapatılma kararı bu sıkıntıyı artırdı." dedi.

Şuha, hükümetten salgın önlemleri eşliğinde dükkanların daha uzun süre açık kalmasını istediklerini ancak hala cevap alamadıklarını söyledi.

Toptan ticaret yapan Eymen el-Gazzavi de ramazanda akşam saatlerinde kapanmanın işlerini olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

Gıda marketlerinin akşam saatlerinde sipariş verdiğine dikkati çeken Gazzavi, "Saat 16.00'dan 18.00'e kadar sipariş alabiliyoruz, geri kalan saatlerde çalışmıyoruz." diye konuştu.

"Hükümetten destek bekliyoruz"

Çocuk kıyafetleri satan Emin el-Nasır ise 40 yıldır ticaret yaptığını, ancak iki yıldır çektiği sıkıntıyı daha önce yaşamadığını vurguladı.

Nasır, "Bizim sektör çökme noktasına geldi. Hükümetten destek bekliyoruz. Hala elektriğimizi ve vergimizi veriyoruz, büyük masrafımız oluyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hükümetten çalışma saatlerini iftar sonrası iki ya da üç saat kadar uzatmasını beklediklerini dile getiren Nasır, "Çalışanlar saat 14.00'den sonra gündelik ihtiyaçlarını karşılamak için iş yerlerinden çıkmak zorunda kalıyor." dedi.

Amman Ticaret Odasından adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili ise özel sektörün devlet desteğinden mahrum kalması nedeniyle birçok iş yerinin tamamen kapanmak zorunda kaldığını aktardı.

Yaklaşık 10 milyon nüfuslu Ürdün'de bugüne kadar 8 bin 955 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 715 bin 703 vaka tespit edildi, 694 bin 427 kişi ise hastalığı atlattı.

Ticaret, Esnaf, Ürdün, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün'de salgın önlemleri nedeniyle darboğazdaki esnaf ramazan sevincini yaşayamıyor - Son Dakika


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