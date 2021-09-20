Ürdün'de seçim kanunu yasa tasarısı ve anayasal değişiklik önerileri hazırlandı - Son Dakika

Ürdün Siyasal Sistemi Yenileme Kraliyet Komitesi, seçim kanunuyla ilgili yasa tasarısı ve anayasada değişiklik önerileri hazırladı.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan habere göre, Ürdün Siyasal Sistemi Yenileme Kraliyet Komitesi Genel Kurulu, yerel yönetimler ve siyasi parti kanunlarıyla alakalı komitenin alt kolları tarafından sunulan 2 tasarı üzerindeki çalışmalarını tamamladı.

Kral 2. Abdullah'ın talimatıyla kurulan komitenin seçim kanunuyla ilgili yasa tasarısı ile seçim ve parti kanunlarıyla alakalı anayasada değişiklik önerilerini onayladığı aktarıldı.

Komitenin, çalışmaları sonucu onayladığı kararlarla ilgili tavsiye raporunu Kral 2. Abdullah'a sunacağı belirtilirken, içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.

Gençlik, kadın, yerel yönetimler, seçim, partiler ve anayasal değişikliklerle ilgili 6 alt kolu barındıran 92 üyeli komite, Kral Abdullah'ın talimatıyla 10 Haziran'da kurulmuştu.

Eski Başbakan Semir Rifai'nin başkanlığını yaptığı komite, Ürdün Parlamentosu yeni yasama dönemine başlamadan önce siyasal sistemde yenilik projeleriyle ilgili çalışmalar yapmak, bu konuda yasa tasarıları ve anayasal değişiklik önerileri hazırlamakla görevlendirilmişti.

Kral Abdullah, ülkede reform talepleri üzerine komiteyi kurma kararı almıştı.