Ürdün'de Şehzade Ömer Fevzi Efendi'ye ait tabloların yer aldığı sergi açıldı - Son Dakika
Son Dakika Politika Ürdün'de Şehzade Ömer Fevzi Efendi'ye ait tabloların yer aldığı sergi açıldı - Son Dakika

Ürdün'de Şehzade Ömer Fevzi Efendi'ye ait tabloların yer aldığı sergi açıldı

1 saat önce

Ürdün'ün başkenti Amman'daki Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Osmanlı padişahlarından Sultan Mehmet Reşad'ın torunu Şehzade Ömer Fevzi Efendi'ye ait eserlerin yer aldığı resim sergisi açtı.

Ürdün'de Şehzade Ömer Fevzi Efendi'ye ait tabloların yer aldığı sergi açıldı, System.String[]

Ürdün'ün başkenti Amman'daki Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Osmanlı padişahlarından Sultan Mehmet Reşad'ın torunu Şehzade Ömer Fevzi Efendi'ye ait eserlerin yer aldığı resim sergisi açtı.

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi İsmail Aramaz'ın himayesinde ve YEE ile Ürdün Kraliyet Güzel Sanatlar Derneği iş birliğiyle Ürdün Güzel Sanatlar Müzesi'nde açılan sergide, Fevzi Efendi'ye ait tablolar sanatseverlerle buluştu.

Serginin açılışına Ömer Fevzi Efendi'nin yeğeni Ürdün Prensi Asım bin Nayif de katıldı.

Amman YEE Müdürü Cengiz Eroğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fevzi Efendi'nin sergideki tablolarının yeğenleri Asım ve Ali bin Nayif tarafından getirildiğini söyledi.

Ürdün'de ilk defa böyle bir serginin açıldığını belirten Eroğlu, amaçlarının Fevzi Efendi'yi ve sanatını tanıtmak olduğunu ifade etti.

Eroğlu, serginin, 2020 Türkiye-Ürdün Karşılıklı Kültür Yılı münasebetiyle İstanbul'da da tekrarlanacağını kaydetti.

Ömer Fevzi Efendi, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Mısır'a göç etti ve orada resim ve sanat eğitimi aldı. Daha sonra Fransa'da eğitimine devam eden Fevzi Efendi 1986'da Ürdün'de vefat etti.

Amman, Ürdün, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:00 Kaynak: AA
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