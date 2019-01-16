Son Dakika Haberleri: Ürdün'de Şiddetli Fırtına Nedeniyle Acil Durum İlan Edildi

Ürdün'de Şiddetli Fırtına Nedeniyle Acil Durum İlan Edildi

43 dakika önce

Ürdün'de, meteoroloji yetkililerinin şiddetli kar ve fırtına uyarısının ardından acil durum ilan edildi.

Ürdün'de Şiddetli Fırtına Nedeniyle Acil Durum İlan Edildi, System.String[]
Ürdün'de, meteoroloji yetkililerinin şiddetli kar ve fırtına uyarısının ardından acil durum ilan edildi.

Ürdünlü meteoroloji yetkilileri, ülke genelinde şiddetli kar ve fırtına uyarısı açıklamasının ardından ülkede acil durum ilan edildi. Hükümet yetkilileri, vatandaşlara mesaj göndererek gerekmedikçe dışarı çıkılmaması uyarısında bulunurken, 300 araç da kar temizleme çalışmaları için hazırda bekletiliyor. Bayındırlık ve İskan Bakanı Falah Alamuş, yöneticilere beklenen şiddetli yağış ve fırtınaya karşı tedbirlerin alınması talimatını verdi. - AMMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:18 Kaynak: İHA

Ürdün, Güncel
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