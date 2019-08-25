Ürdün'de sigara protestosu

Ürdün Bakanlar Kurulu, yerel pazardaki rekabeti olumsuz etkileyen kaçakçılığa son vermek amacıyla ülkeye sokulabilecek sigara miktarını kişi başına bir kartonla sınırlandırmıştı.

Ürdün 'ün kuzeyindeki Ramsa kentinde yüzlerce kişi, hükümetin ülkeye girişine izin verilen sigara miktarına sınırlama getirmesini protesto etti.

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