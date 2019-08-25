Ürdün'de sigara protestosu - REMSA
24 dakika önce
Ürdün'ün kuzeyindeki Ramsa kentinde yüzlerce kişi, hükümetin ülkeye girişine izin verilen sigara miktarına sınırlama getirmesini protesto etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:01 Kaynak: AA
Ürdün'ün kuzeyindeki Ramsa kentinde yüzlerce kişi, hükümetin ülkeye girişine izin verilen sigara miktarına sınırlama getirmesini protesto etti.
Suriye sınırındaki kentin ana caddelerini kapatan yüzlerce kişi, hükümetin istifasını istedi.
Ürdün Bakanlar Kurulu, yerel pazardaki rekabeti olumsuz etkileyen kaçakçılığa son vermek amacıyla ülkeye sokulabilecek sigara miktarını kişi başına bir kartonla sınırlandırmıştı.
Şehidin gözü yaşlı annesini öperek teselli etmeye çalışan kadın polis memuru, duygu dolu anlar yaşattı Emine Bulut'un annesi: Torunum, 'Anneanne ben ambulans çağırın diyorum, onlar çekim yapıyor' dedi Hakkari'de el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 şehit MSB: Fırat'ın doğusunda ilk ortak uçuş gerçekleştirildi