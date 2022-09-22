Ürdün'de folklorik samir ve huceyni dansları yeniden canlandırılıyor - Son Dakika
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Ürdün'de folklorik samir ve huceyni dansları yeniden canlandırılıyor

22.09.2022 11:52
Ürdün'de folklorik samir ve huceyni dansları yeniden canlandırılıyor

Ürdün'de şiir eşliğinde yapılan samir ve huceyni dansları, uzun yıllardır bedevilerin yaşadığı bölgelerde düzenlenen düğünlerin vazgeçilmez eğlencelerinden biri olmaya devam ediyor.

Ürdün'de şiir eşliğinde yapılan samir ve huceyni dansları, uzun yıllardır bedevilerin yaşadığı bölgelerde düzenlenen düğünlerin vazgeçilmez eğlencelerinden biri olmaya devam ediyor.

Samir ve huceyni folklorik dansları, geçmişten bu yana şairlerin kendi lehçelerinde doğaçlama olarak söylediği "Nabati" şiiriyle mezcedilen bir eğlence olarak biliniyor.

Bu dansların yeni nesillere tanıtılmasında önemli rol oynayanlardan biri 61 yaşındaki Emin Arabiyyat.

Arabiyyat, 10 yıl önce Belka vilayetinde yaşları 40 ile 60 arasında değişen 15 kişiyi bir araya getirerek "Salt Özgünlük ve Kültürel Miras" grubunu kurdu.

Ürdünlü Arabiyyat ve ekip arkadaşları, uzun yıllardır kabilelerin sevinçlerini ifade ettikleri samir ve huceyni danslarıyla ülkelerinin ulusal ve tarihi kimliğini korumayı ve eski bir geleneği yeniden canlandırmayı amaçlıyor.

Folklorik dans grubu, kültürel mirası korumayı amaçlıyor

AA muhabirine konuşan grubun kurucusu Arabiyyat, "Topluluğumuzun 2012'de kuruluşundan bu yana ana hedefi kültürel mirası korumak ve ulusal kimliği pekiştirmek olmuştur." dedi.

Salt bölgesinin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ne alınmasının ardından şehrin tanıtımına katkıda bulunmak için folklor performansını daha da geliştirmeye yöneldiklerini söyleyen Arabiyyat, şunları kaydetti:

"Toplumlarımız eski zamanlardan beri samir ve huceyni danslarını iletişim aracı olarak görüyordu. Şiirlerin içeriği, insanların birbirlerine olan duygularını ifade etmenin bir yoluydu."

"Kültürel mirasımızı tanıtmaya çalışıyoruz"

Grup üyelerinin tamamının Belka kentinden olduğunu ve bu danslar esnasında okunan şiirleri atalarından öğrendiklerini kaydeden Arabiyyat, "Grubumuz Ürdün Mirasını Koruma Derneğine katılmadan önce bu işe amatör olarak başladık. Kültürler arası köprüler kurmaya ve kültürel mirasımızı tanıtmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Grubun şairi Malik el-Harabşe, samir ve huceyninin düğünler başta olmak üzere çeşitli vesilelerle Arap kabilelerin oynadıkları en yaygın danslardan olduğunu söyledi.

Samir dansının erkeklere özgü olduğunu, huceyniyi ise kadınların ve erkeklerin beraber oynadığını belirten Harabşe, "Samir dansında erkekler yan yana, omuz omuza sıralanır ve içlerinden biri şairlerden nakledilen şiirleri okur. Yanında da genellikle bir kişi daha bulunur. Alkış ve sallanma eşliğinde yapılan bir danstır." ifadelerini kullandı.

Harabşe, huceyni dansının adını, yol sıkıntılarını azaltmak amacıyla deve sırtında yapılmasından aldığını kaydetti.

Salt kenti 2021'de UNESCO tarafından "hoşgörü ve misafirperverlik şehri" olarak adlandırılarak Dünya Mirası Listesi'ne alınmıştı.

Kültürel ve dini çeşitliliği ile öne çıkan şehir, başta Sultan İkinci Abdülhamid'in tahta çıkması vesilesiyle inşa edilen Osmanlı Saray Evi olmak üzere birçok tarihi, arkeolojik ve miras alanına ev sahipliği yapıyor.

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Kaynak: AA

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