Ürdün'de sözde Ortadoğu barış planı protesto edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ürdün'de sözde Ortadoğu barış planı protesto edildi - Son Dakika

Ürdün'de sözde Ortadoğu barış planı protesto edildi

6 saat önce

Ürdün'de yüzlerce kişi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını protesto etti.

Ürdün'de sözde Ortadoğu barış planı protesto edildi, System.String[]

Ürdün'de yüzlerce kişi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını protesto etti.


Yüzyılın Anlaşması'yla Mücadele için Ulusal İttifak'ın çağrısı üzerine ABD'nin Amman Büyükelçiliği yakınında "Amman Kudüs'ün kardeşidir." başlığı altında gösteri düzenlendi.

Sözde barış planına karşı sloganlar atan protestocular, üzerinde "Siyonist İsrail'le normalleşmeyi kabul etmiyoruz", "Suça ortak olmayacağız" gibi yazıların bulunduğu pankartlar taşıdı.

Gösteriye, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi (İÇCP) Genel Sekreteri Murad el-Adayile ve İhvan yöneticilerinden Sabit El-Asaf başta olmak üzere birçok siyasi parti lideri ve parlamenter de destek verdi.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Planın açıklandığı toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bu mahallede yılda 500 bin dolar kazanan fakir sayılıyor
ABD'li politikacı Mark Sickles'tan firari FETÖ'cülere övgü dolu sözler Türkiye için Patriot iddiaları güçleniyor! ABD reddetti, 2 ülke öne çıktı ABD'de bu yıl 105 çocuk grip nedeniyle can verdi

Son Dakika Haberleri
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 23:38:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ürdün'de sözde Ortadoğu barış planı protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]