Ürdün'de Suriyeli ailenin çadırında patlama: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Ürdün'ün kuzeydoğusundaki Ez-Zerka ilinde Suriyeli sığınmacı bir ailenin çadırının içinde eski bir bombanın patlaması sonucu aynı aileden bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ürdün'deki Genel Güvenlik Sözcüsü Amir Es-Sertavi, yaptığı yazılı açıklamada, Zerka iline bağlı El-Hallabat bölgesindeki boş alanda kurulu çadırlardan birinin içinde eski bir bombanın patladığını belirtti.

Patlama sonucu Suriyeli bir çocuğun öldüğünü, babası, annesi ve kardeşinin yaralandığını ifade eden Sertavi, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Bir güvenlik yetkilisi de AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu ailenin bölgede çobanlık yaptığını ve çölde kurdukları çadırda yaşadığını dile getirdi.