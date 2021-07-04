Ürdün'de, Suudi Arabistan'da gözaltındaki Filistinli ve Ürdünlülerin serbest bırakılması talebiyle gösteri - Son Dakika

Suudi Arabistan'da yaklaşık iki yıldır gözaltında bulunan Ürdünlü ve Filistinliler hakkında verilmesi beklenen yargı kararının ertelenmesi Ürdün'de protesto edildi.

Başkent Amman'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği yakınlarında bir araya gelen gruptakiler, gözaltındaki Filistinli ve Ürdünlülerin davasının nihayete erdirilmesini ve serbest bırakılmalarını talep etti.

Eyleme katılan Suudi Arabistan'daki Ürdünlü Tutuklular Komitesi Başkanı Hıdır el-Meşayih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a, gözaltındakilerin duruşmasının ikinci kez ertelenmesinden rahatsız oldukları mesajını vermek istediklerini söyledi.

Meşayih, "Herhangi bir suçları varsa buyurun onları yargılayın ancak onların kendilerine suç isnat edilecek hiçbir şey yapmadığına inanıyoruz." dedi.

Yetmişli yaşlarda bir kadın da gözaltındaki yakınının serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

Suudi Arabistanlı aktivistlerin, ülkedeki tutukluların durumuyla ilgili bilgilendirme platformu olarak kullandığı "Düşünce Tutukluları" Twitter hesabından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın, Şubat 2019'da ülkede yaşayan 60'ın üzerinde Filistinli ve Ürdünlüyü Filistin direniş gruplarına maddi destek verdikleri suçlamasıyla gözaltına aldığı belirtilmişti.

Suudi Arabistan'da mahkeme, şubatta Ürdünlü ve Filistinliler hakkındaki karar duruşmasını hazirana ertelemişti. Mahkeme 21 Haziran'da da duruşmanın 3 Ekim'e ertelenmesi yönünde karar almıştı.