Ürdün'de Temsilciler Meclisi Genel Af Yasa Tasarısını Onayladı

Ürdün parlamentosunun birinci kanadı Temsilciler Meclisi, yapılan bazı değişikliklerin ardından genel af yasa tasarısını onayladı.

Ürdün parlamentosunun birinci kanadı Temsilciler Meclisi, yapılan bazı değişikliklerin ardından genel af yasa tasarısını onayladı.



Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, hükümetin 24 Aralık 2018'de onayladığı yasa tasarısında bazı değişiklikler yapan milletvekilleri son haliyle tasarıya onay verdi.



"İftira, hakaret ve aşağılama suçları", "siber suçlar", "ikamet, yabancılar ve iş kanunu hükümlerine aykırı işlenen suçlar", "gelir vergisi ve genel gümrük vergisi yasalarının ihlaline ilişkin para cezalarının" da genel af kapsamına alınmasını kararlaştıran vekiller, "casusluk", "devlet güvenliği aleyhindeki suçlar" ve "yasa dışı yollarla dernek kurma" gibi suçları bu kapsama dahil etmedi.



Vekiller ayrıca, tasarının kapsamadığı bazı suçlar için özel af kapısının açılması tavsiyesinde bulundu.



Tasarı, hükümetin onayladığı haliyle tepki toplamıştı



Ürdün'de, aralık ayı başından bu yana halk genel af yasası çıkarılması konusunda taleplerde bulunuyor.



Halkın maruz kaldığı ekonomik ve sosyal baskılar gölgesinde Kral 2. Abdullah, 13 Aralık'ta hükümete, genel af için bir yasa tasarısı çıkarılması talimatı vermişti.



Genel af yasa tasarısı, hükümetin onay verdiği haliyle tepkilere neden olmuş, maddelerinin kapsayıcı olmaması ve af kapsamı dışında kalan istisnaların çokluğu eleştirilmişti.



Kral Abdullah'ın 1999'da yönetime gelmesinden bu yana 3'üncü defa af çıkarılıyor. 1999 ve 2011'deki afların kapsamının şimdiki tasarıdan daha geniş olması dikkati çekiyor.



Ürdün yasalarına göre, bir yasa tasarısının yürürlüğe girmesi için hükümetin kabulünün ardından meclis ve Kral tarafından da onaylanması gerekiyor. Kral'ın onayının ardından yasa resmi gazetede yayımlanıyor.

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