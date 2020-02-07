Ürdün'de Trump'ın sözde barış planı protesto edildi - Son Dakika

Ürdün'de yüzlerce kişi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını protesto etti.

ABD'nin Amman Büyükelçiliği yakınında düzenlenen gösteriye katılanlar, üzerinde "Kudüs emanettir, devrim yap" ve "Ürdün vadisi Ürdünlülerindir, gaspçı siyonistlerin değil" gibi yazıların bulunduğu pankartlar taşıdı.

Gösteride, sözde barış planına karşı sloganlar atan protestocular, ABD ve İsrail bayraklarını yaktı.

Ürdün Meclisindeki Islah Grubu Milletvekili Salih el-Armuti, gösteri sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün Trump'ın tutumunu kınadığımızı ve onu bir cani olarak gördüğümüzü söylüyoruz. Küresel barışı ve güvenliği bozdu ve tüm anlaşmaları ihlal etti. (Trump) Uluslararası Ceza Mahkemesine sevk edilmeli ve Arap halkları da her yerde harekete geçmeli." dedi.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Planın açıklandığı toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.