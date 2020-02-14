Ürdün'de Trump'ın sözde barış planı ve İsrail'den doğal gaz ithalatı protesto edildi - Son Dakika
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Ürdün'de Trump'ın sözde barış planı ve İsrail'den doğal gaz ithalatı protesto edildi

7 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Ürdün'ün başkenti Amman'daki El-Hüseyni Camisi önünde düzenlenen gösteri Dövizler taşıyan göstericilerin sloganlar atması İslami Çalışma Cephesi Partisi (İÇCP) Genel Sekreteri Murad el-Adayile ile röportaj Ürdün'de ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ürdün'ün başkenti Amman'daki El-Hüseyni Camisi önünde düzenlenen gösteri

Dövizler taşıyan göstericilerin sloganlar atması

İslami Çalışma Cephesi Partisi (İÇCP) Genel Sekreteri Murad el-Adayile ile röportaj Ürdün'de ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planı ve İsrail'in Akdeniz'deki doğal gaz sahalarından Ürdün'e gaz ithalatı yapılması protesto edildi.

"Yüzyılın Anlaşmasıyla Mücadele için Ulusal İttifak"ın çağrısı üzerine Ürdün'ün başkenti Amman'daki El-Hüseyni Camisi önünde başlayan yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı.

Gösteriye, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi (İÇCP) Genel Sekreteri Murad el-Adayile, milletvekili Suud Ebu Mahfuz başta olmak üzere birçok siyasi parti lideri ve parlamenter de destek verdi.

İsrail ile yapılan gaz anlaşması ve ABD'nin sözde barış planı karşıtı ifadelerin yer aldığı dövizler taşıyan göstericiler, "Gaz anlaşması iptal edilmeli", "Bu anlaşma utanç anlaşması. Vatanı dolarla sattılar" şeklinde sloganlar attı.

Gösteriye katılan İÇCP Genel Sekreteri Adayile burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, sözde barış planı ve gaz anlaşması karşıtı eylemlerin devam edeceğini vurguladı.

Adayile, " Filistin'i Yahudilere vermek isteyen bu anlaşma Ürdün devleti ve halkı için de tehdittir." ifadelerini kullandı.

Ürdün'de Trump'ın sözde barış planı ve İsrail'den doğal gaz ithalatı protesto edildi

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Amman, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:32 Kaynak: AA
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