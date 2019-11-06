Son Dakika Haberleri: Ürdün'de turistlere bıçaklı saldırı
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Ürdün'de turistlere bıçaklı saldırı

7 saat önce

Ürdün'ün Ceraş kentinde bir grup yabancı turiste bıçaklı saldırı düzenlendi.

Ürdün'de turistlere bıçaklı saldırı, System.String[]

Ürdün'ün Ceraş kentinde bir grup yabancı turiste bıçaklı saldırı düzenlendi.

Ürdün Kamu Güvenliği İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, başkent Amman'ın kuzeyindeki Ceraş kentinde, kimliği belirtilmeyen bir kişi tarafından gerçekleştirilen saldırıda bazı turistler ile bir rehber ve saldırganı gözaltına almaya çalışan güvenlik görevlisinin yaralandığı ifade edildi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, saldırganın gözaltına alındığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Saldırının nedeni, yaralı sayısı ve kimliklerine ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Amman, Ürdün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:30 Kaynak: AA
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