Ürdün'de turistlere bıçaklı saldırı: 5 yaralı
6 saat önce
Ürdün'de bıçaklı saldırıya uğrayan 3'ü turist 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:31 Kaynak: İHA
Ürdün'de bıçaklı saldırıya uğrayan 3'ü turist 5 kişi yaralandı.
Ürdün'ün turizm şehri Jerash'ta bıçaklı saldırı dehşeti yaşandı. Bıçaklı saldırıda 3 turist, 1 turist rehberi ve 1 güvenlik görevlisinin yaralandığını ifade eden polis, saldırganın gözaltına alındığını duyurdu. Polis, yaralanan 3 turistin İspanyol olduğunu ve hafif şekilde yaralandıklarını dile getirdi.
Olayın terör bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor. - AMMAN
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