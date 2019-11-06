Son Dakika Haberleri: Ürdün'de turistlere bıçaklı saldırı: 5 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Ürdün'de turistlere bıçaklı saldırı: 5 yaralı

Ürdün'de turistlere bıçaklı saldırı: 5 yaralı

6 saat önce

Ürdün'de bıçaklı saldırıya uğrayan 3'ü turist 5 kişi yaralandı.

Ürdün'de turistlere bıçaklı saldırı: 5 yaralı, System.String[]

Ürdün'de bıçaklı saldırıya uğrayan 3'ü turist 5 kişi yaralandı.


Ürdün'ün turizm şehri Jerash'ta bıçaklı saldırı dehşeti yaşandı. Bıçaklı saldırıda 3 turist, 1 turist rehberi ve 1 güvenlik görevlisinin yaralandığını ifade eden polis, saldırganın gözaltına alındığını duyurdu. Polis, yaralanan 3 turistin İspanyol olduğunu ve hafif şekilde yaralandıklarını dile getirdi.


Olayın terör bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor. - AMMAN

turist, Polis, Ürdün, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:31 Kaynak: İHA
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