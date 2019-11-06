Son Dakika Haberleri: Ürdün'de turistlere bıçaklı saldırı: 8 yaralı
Son Dakika Güncel Ürdün'de turistlere bıçaklı saldırı: 8 yaralı

Ürdün'de turistlere bıçaklı saldırı: 8 yaralı

7 saat önce

Ürdün'ün Ceraş kentinde bir grup yabancı turiste yönelik bıçaklı saldırıda 8 kişi yaralandı.

Ürdün'de turistlere bıçaklı saldırı: 8 yaralı, System.String[]

Ürdün'ün Ceraş kentinde bir grup yabancı turiste yönelik bıçaklı saldırıda 8 kişi yaralandı.

Devlet televizyonuna konuşan Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, başkent Amman'ın kuzeyindeki Ceraş kentinde, kimliği açıklanmayan bıçaklı bir kişi tarafından gerçekleştirilen saldırıda 4'ü turist 8 kişinin yaralandığını söyledi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun kritik olduğunu belirten Bakan Cabir, daha fazla bilgi paylaşmadı.

Turistlerden 3'ü Meksika, biri İsviçre vatandaşı

Ürdün Kamu Güvenliği İdaresinden yapılan açıklamada ise yaralanan turistlerden 3'ünün Meksika, birinin İsviçre vatandaşı olduğu aktarıldı.

Yaralı 4 Ürdünlüden 2'sinin güvenlik görevlisi, birinin turist rehberi, birinin de otobüs şoförü olduğu bilgisi verilen açıklamada, saldırganın gözaltına alındığı kaydedildi.

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Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 05:24 Kaynak: AA
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