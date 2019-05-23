Son Dakika Haberleri: Ürdün'de Türkler İftarda Buluştu

Ürdün'de Türkler İftarda Buluştu

3 saat önce

Ürdün Türk Dostluk Derneği (ÜTDD) ve Amman Yunus Emre Enstitüsü (YEE) başkent Amman'da iftar yemeği verdi.

Ürdün'de Türkler İftarda Buluştu, System.String[]
Ürdün Türk Dostluk Derneği (ÜTDD) ve Amman Yunus Emre Enstitüsü (YEE) başkent Amman'da iftar yemeği verdi.

Amman'daki bir otelde verilen iftar yemeğine, Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz'ün yanı sıra Ürdün'deki Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

ÜTDD Başkanı Menar Bilbeysi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ÜTDD'nin iftar programının Amman YEE, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Hava Yolları'nın iş birliğiyle düzenlediğini söyledi.

Bilbeysi, söz konusu programın, derneğin her yıl düzenlediği ortak kültürel etkinlikler kapsamında gerçekleştirildiğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 01:54 Kaynak: AA
Amman, Ürdün, Güncel
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