Ürdün'de Uygur Türklerine destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ürdün'de Uygur Türklerine destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika

Ürdün'de Uygur Türklerine destek gösterisi düzenlendi

6 saat önce

Ürdün'ün başkenti Amman'da, Çin'in Müslüman Uygur Türklerine yönelik ihlalleri protesto edildi.

Ürdün'de Uygur Türklerine destek gösterisi düzenlendi, System.String[]

Ürdün'ün başkenti Amman'da, Çin'in Müslüman Uygur Türklerine yönelik ihlalleri protesto edildi.

Göstericiler, Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi'nin çağrısıyla başkent Amman'daki Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği önünde toplandı.

Çin yönetiminin Uygur Türklerine uyguladığı baskılara son verilmesi çağrısı yapan göstericiler, "Uygur Müslümanlarına karşı terörü durdur", "Uygur Müslümanlarını kurtar", "Uygur Türkleri için insan hakları nerede?" yazılı pankartlar taşıdı.

İslami Çalışma Cephesi Partisi Genel Sekreteri Murad el-Adayile, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Uygurlara karşı suç işleniyor. Uluslararası toplumu, Çin'in Uygur Müslümanlarına yönelik ihlallerine son vermesi için müdahale etmeye çağırıyoruz." dedi.

"Müslümanlar nerede? Müslümanların kanı bu kadar değersiz mi? Uyanın ve Müslüman kardeşlerinizi destekleyin." diyerek Müslümanları harekete geçmeye çağıran Adayile, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını dini haklara baskı olarak nitelendirdi.

Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikası


Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "mesleki eğitim merkezi" adı altında faaliyet gösteren kamplar ile Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller, uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.


Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine üye 22 ülke, 11 Temmuz'da, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara yönelik muamelesini eleştiren ve kitlesel gözaltıların durdurulması çağrısında bulunan mektubu imzalamıştı.


İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) raporunda, son 2 yılda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çok sayıda kişinin "önleyici polisiye tedbir" adı altında suçsuz yere alıkonulduğu ve siyasi bakımdan tehlikeli olarak değerlendirilen bireylerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın toplama kamplarına gönderildiği belirtilmişti.


BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi.

Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini geri çeviriyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Amman, Ürdün, Uygur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kıskanç sevgili, düğünde gelinin yatakta aldattığı görüntüleri davetlilere izletti
Ahmet Bulut'tan Talisca için Galatasaray açıklaması: Guangzhou onu bırakmaz Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız

Son Dakika Haberleri
05:03 Bakan Soylu, yeni yıla geçitli jandarma karakolunda girdi - Son Dakika
05:00 Balkan ülkeleri 2020'yi coşkuyla karşıladı - Son Dakika
04:58 Yeni yılın ilk bebeği doğdu - Son Dakika
04:54 İstanbul'da yılbaşı gecesi 148 bin 790 kişiye güvenlik sorgulaması yapıldı - Son Dakika
04:53 Diyarbakır'da evlat nöbetini tutan anneler, yeni yıla buruk girdi - Son Dakika
01:12 Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Son Dakika
00:54 Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 05:21:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ürdün'de Uygur Türklerine destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]