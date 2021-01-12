Ürdün'de yabancı turistlere bıçaklı saldırı davasında idam kararı çıktı - Son Dakika

Ürdün Devlet Güvenlik Mahkemesi, 2019 yılında Ceraş kentinde bir grup yabancı turiste bıçaklı saldırı düzenleyen kişiyi idam cezasına çarptırdı.

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre mahkeme, saldırı nedeniyle yargılanan diğer 2 sanığa ise 7'şer yıl hapis ve ömür boyu toplum hizmetinde çalışma cezası verdi.

Devlet Güvenlik Mahkemesi, saldırıyla ilgili davaya Ocak 2020'de bakmaya başlamıştı.

Davada yargılanan Filistin uyruklu 3 sanığa, "silah kullanarak terör eylemi gerçekleştirmek ve bu eylemler için komplo kurmak, silahlı gruplara ve terör örgütlerine katılmaya çalışmak" gibi suçlamalar yöneltilmişti.

Devlet Güvenlik Mahkemesinin aldığı kararın, 30 gün içinde bir üst mahkemeye taşınma hakkı bulunuyor.

Başkent Amman'ın kuzeyindeki Ceraş kentinde, Kasım 2019'da gerçekleştirilen saldırıda 4'ü turist 8 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Turistlerden 3'ünün Meksika, birinin İsviçre vatandaşı olduğu aktarılmıştı.