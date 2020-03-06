Ürdün'de yapılacak 2020 Tokyo Olimpiyat tekvando elemeleri, koronavirüs nedeniyle ertelendi - Son Dakika
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Ürdün'de yapılacak 2020 Tokyo Olimpiyat tekvando elemeleri, koronavirüs nedeniyle ertelendi

16 dakika önce

Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, 2020 Tokyo Olimpiyat tekvando elemeleri Mayıs ayı sonuna ertelendi.

Ürdün'de yapılacak 2020 Tokyo Olimpiyat tekvando elemeleri, koronavirüs nedeniyle ertelendi, System.String[]

Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, 2020 Tokyo Olimpiyat tekvando elemeleri Mayıs ayı sonuna ertelendi.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'ya göre, Ürdün Tekvando Federasyonu Basın Sözcüsü Faysal Abdullat, ülkede 12-14 Nisan'da yapılacak 2020 Tokyo Olimpiyat elemelerini, Mayıs ayı sonuna ertelediklerini belirtti.

Abdullat, erteleme kararının, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile Uluslararası ve Asya Tekvando Federasyonları'nın onayının ardından alındığını kaydetti.

Uluslararası Tekvando Federasyonu, geçen ay Ürdün'ün 2020 Tokyo Olimpiyat ve Asya Paralimpik Oyunları elemelerine ev sahipliği yapacağını açıklamıştı.

Hutbelerde temizlik vurgusu

Öte yandan Ürdün'de camilerde cuma hutbesinde salgın hastalıkların önlenmesinde temizliğin önemine vurgu yapılarak, Kuran ve İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in sünnetinden örnekler anlatıldı.

Ürdün Vakıflar Bakanlığı Sözcüsü Husam el-Hayari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam dininin birçok alanda temizliğe son derece önem verdiğini belirterek, Vakıflar Bakanlığı olarak cuma hutbelerinde buna yer verdiklerini kaydetti.

Kovid-19 görüldüğü bildirilen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Ürdün'de halihazırda 1 kişi virüse yakalanmış bulunuyor.

Tokyo, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:52 Kaynak: AA
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