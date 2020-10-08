Ürdün'de yeni hükümeti kuracak Hasavne, tecrübeli diplomasi geçmişiyle dikkati çekiyor - Son Dakika

Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından yeni hükümetin kurulması için görevlendirilen Beşir Hani el-Hasavne'nin tecrübeli bir diplomasi geçmişi bulunuyor.

Kral 2. Abdullah döneminin 13. başbakan adayı olarak hükümetin kurulmasıyla görevlendirilen evli ve 3 çocuk babası Hasavne'nin (51) siyasi geçmişi bir dönem bakanlık yapmış politikacı babası Hani Hasavne ile başlıyor.

Yüksek lisansını hem uluslararası ilişkiler hem de uluslararası hukuk üzerine tamamlayan, doktorasını hukuk alanında yapan Hasavne, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini İngiltere'de tamamladı.

Hasavne, ayrıca terörizm ve aşırıcılıkla mücadele ile kamu yönetimi alanlarında üst düzey eğitimler aldı.

Diplomasi alanındaki çalışmaları

Diplomasi faaliyetlerine Dışişleri Bakanlığındaki ateşelik (1991) göreviyle başlayan Hasavne, 1995-1996 yıllarında da Avrupa- Akdeniz ilişkileri birim başkanlığı görevine getirildi.

Hasavne, bu alanda ayrıca BM Ürdün Misyonu'nun ilk sekreteri ve Genel Kurul delegesi (2003-2004), Dışişleri Bakanlığı Hukuk Departmanı Müdürlüğü (2005-2006) ile yine bakanlık bünyesinde Barış Müzakereleri Koordinasyon Ofisi direktörlüğü görevlerini ifa etti.

Ürdünlü diplomat 2007-2012 yıllarında ise Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika İşleri Dairesi başkanlığı, hükümet danışmanlığı, bakanın özel danışmanlığı ve stratejik planlama dairesi müdürlüğü gibi bir takım mevkilerde görev aldı.

Ülkesini uluslararası düzeyde temsil etti

Ülkesini Kenya, Etiyopya, Mısır ve Fransa'da büyükelçi olarak temsil eden Hasavne, ayrıca uluslararası düzeydeki zirveler ile Türkiye, Rusya, Çin ve Avrupa Birliği ile gerçekleştirilen Arap iş birliği forumlarında ülkesinin komite üyeliği ya da başkanlık görevini ifa etti.

Hasavne ayrıca Ürdün'ün Pakistan ve Afganistan İşleri Özel Temsilciliği (2009-2012) ve UNESCO'nun daimi temsilciliği (2018-2019) görevlerini üstlendi.

Bakanlık ve Kral'ın danışmanlığı görevleri

Ürdünlü diplomat, Eski Başbakan Hani el-Mulki döneminde Dışişleri Bakanlığı ile Hukuk İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı yaptı.

Daha sonra da Kral 2. Abdullah'ın iletişim ve koordinasyon danışmanı (2019-2020), siyasi danışmanlığı (Ağustos 2019'dan bu yana) görevlerini ifa etti.

"Gerçekçi ve fikir sahibi"

Ürdünlü eski bakan ve senato üyesi Muhammed el-Munemi, AA muhabirine verdiği demeçte, Hasavne'nin ulusal konularda etkin, kamu çalışmalarında yeterlilik sahibi, olağanüstü bilimsel ve pratik deneyimlere sahip olduğunu belirtti.

Hasavne ile Mulki hükümeti döneminde teşrik-i mesaileri olduğunu belirten Munemi, kendisinin iyi ahlaklı ve herkesle iş birliği içerisinde hareket ettiğini vurguladı.

Ürdünlü yazar Fayiz el-Fayiz ise Hasavne'yi "meselelere gerçekçi yaklaşan fakir sahibi" biri olarak nitelendirdi.

Hasavne'nin farklı mevkilerdeki çalışmaları sırasında herkese eşit mesafede durduğunu, önerileri dikkate aldığını, kararlarında tek başına hareket etmediğini söyleyen Fayiz, şunları kaydetti:

"Yaklaşan seçim dosyasının doğru yönetilmesinin yanı sıra kralın görevlendirdiği dosyalarda ve özellikle de uzman olduğu dış ilişkilerde şahsına münhasır izlerin olacağını düşünüyorum."

Ürdün Kralı 2. Abdullah, cumartesi günü istifa eden Başbakan Ömer er-Rezzaz'ın yerine siyasi danışmanı Beşir Hani el-Hasavne'yi dün yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.