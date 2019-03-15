Ürdün'de Yeni Zelanda'da Saldırısında Ölenler İçin Gıyabi Cenaze Namazı
53 dakika önce
Ürdün'de, Yeni Zelanda'da Müslümanlara yönelik düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Ürdün
'de, Yeni Zelanda
'da Müslümanlara yönelik düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Ürdün'de toplanan onlarca kişi, Yeni Zelanda'nın Christchurch kasabasında sabah saatlerinde, camide ibadet eden Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaşamını yitiren 49 kişi için gıyabi cenaze namazı kıldı. Vatandaşlar yaşamını yitiren Müslümanların ailelerine başsağlığı dilerken suçluların bir an önce cezalandırılması için çağrıda bulundu. - AMMAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:59 Kaynak: İHA
Yeni Zelanda'daki Katliamın Ardından Gözlerin Çevrildiği Sırbistan'dan İlk Açıklama
Meclis'te Bulunan 5 Parti, Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısıyla İlgili Ortak Bildiri Yayımladı
Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısını Öven Ekşi Sözlük Yazarı Hakkında İnceleme Başlatıldı
Yeni Zelanda'daki Saldırı Sonrası İBB'den Konser Açıklaması!