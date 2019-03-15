Son Dakika Haberleri: Ürdün'de Yeni Zelanda'da Saldırısında Ölenler İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Ürdün'de Yeni Zelanda'da Saldırısında Ölenler İçin Gıyabi Cenaze Namazı

30 dakika önce

- Ürdün'de Yeni Zelanda'da saldırısında ölenler için gıyabi cenaze namazıAMMAN - Ürdün'de, Yeni Zelanda'da Müslümanlara yönelik düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Ürdün'de Yeni Zelanda'da Saldırısında Ölenler İçin Gıyabi Cenaze Namazı, System.String[]
- Ürdün'de Yeni Zelanda'da saldırısında ölenler için gıyabi cenaze namazı

AMMAN - Ürdün'de, Yeni Zelanda'da Müslümanlara yönelik düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Ürdün'de toplanan onlarca kişi, Yeni Zelanda'nın Christchurch kasabasında sabah saatlerinde, camide ibadet eden Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaşamını yitiren 49 kişi için gıyabi cenaze namazı kıldı. Vatandaşlar yaşamını yitiren Müslümanların ailelerine başsağlığı dilerken suçluların bir an önce cezalandırılması için çağrıda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:20 Kaynak: İHA

Ürdün, Yeni Zelanda, Güncel
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