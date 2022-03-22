Ürdün'de yerel seçimler için oy verme işlemi başladı - Son Dakika
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Ürdün'de yerel seçimler için oy verme işlemi başladı

22.03.2022 09:11
Ürdün'de yerel seçimler için oy verme işlemi başladı

Ürdün'de halk, yerel seçimler için oy kullanmak üzere sandık başına gitti.

Ürdün'de halk, yerel seçimler için oy kullanmak üzere sandık başına gitti.

Bağımsız Seçim Komisyonunun verilerine göre, seçimlerde 3 bin 801'i erkek, 845'i kadın toplam 4 bin 646 aday 100'ü belediye başkanlığı olmak üzere 1325 sandalye için yarışacak.

10 milyondan fazla nüfusa sahip ülkede seçmen sayısının ise 4 milyon 599 bin 602 olduğu belirtiliyor.

Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi, boykot ettiğini duyurduğu seçimlere katılmıyor.

Ülkede en son yerel seçimler yüzde 31,7 katılımla 15 Ağustos 2017'de gerçekleştirilmişti.

Ürdün hükümeti, Mart 2021'de 4 yıllık görev süresinin dolmasının ardından yerel meclisleri feshetmişti.

Ülkedeki yasalara göre, belediye meclislerinin görev süresi, seçim sonuçlarının açıklanmasından itibaren 4 yıl sürüyor. Ayrıca yasalar meclislerin feshedilmesinin ardından 6 ay içinde seçimlerin yapılmasını öngörüyor.

Ancak Eylül 2021'de seçim kanunundaki değişiklikler tamamlanmadığı için seçimlerin 6 ay süreyle ertelenmesine karar verilmişti.

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Belediye Başkanlığı, yerel seçimler, Sandık, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün'de yerel seçimler için oy verme işlemi başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ürdün'de yerel seçimler için oy verme işlemi başladı - Son Dakika
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