Ürdün'de yıl sonuna kadar cuma günleri sokağa çıkma yasağı uygulanacak - Son Dakika

Ürdün Başbakanı Beşir el-Hasavne, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yıl sonuna kadar cuma günleri için kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Hasavne, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 tedbirleri kapsamında hükümetin aldığı yeni kararları açıkladı.

Bazı bakanların da hazır bulunduğu basın toplantısında Hasavne, gece uygulanan "kısmi" sokağa çıkma yasağının 24 Ekim'den itibaren bir saat erkene çekileceğini belirtti. Bu kapsamda ülke genelinde 23.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını aktaran Hasavne, ticari işletmelerin ise 22.00 itibarıyla kapatılacağını kaydetti.

Salgın nedeniyle yıl sonuna kadar cuma günleri için kapsamlı sokağa çıkma yasağı getirildiğini bildiren Hasavne, eğitime de birinci dönemin sonuna kadar uzaktan devam edileceğini dile getirdi.

Ürdün'de bugüne kadar Kovid-19'dan 414 kişi hayatını kaybetti, 40 bin 972 vaka tespit edildi.