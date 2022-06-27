Limandaki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, zehirli gaz dolu tankın vinç yardımı ile nakliye için gemiye yüklendiği sırada vinçten kurtularak yere düştüğü ve patlamanın etkisi ile havaya sarı tonlarında bir gazın yayıldığı görüldü.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika gündem: Ürdün'de zehirli gaz dolu tank patladı: 4 ölü, 70 yaralı - Son Dakika

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