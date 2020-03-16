Ürdün'de ziyarete kapatılan hapishanedeki protestoda iki mahkum öldü - Son Dakika
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Ürdün'de ziyarete kapatılan hapishanedeki protestoda iki mahkum öldü

12 dakika önce

Ürdün'de koronavirüsten (Kovid-19) korunma amacıyla ziyaretlerin iptal edildiği hapishanede çıkan protesto sonucunda iki mahkum yaşamını yitirdi.

Ürdün'de ziyarete kapatılan hapishanedeki protestoda iki mahkum öldü, System.String[]

Ürdün'de koronavirüsten (Kovid-19) korunma amacıyla ziyaretlerin iptal edildiği hapishanede çıkan protesto sonucunda iki mahkum yaşamını yitirdi.

Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğü, Kovid-19 salgınından korunma amaçlı hapishanelere ziyaretlerin ikinci bir emre kadar durdurulduğunu açıkladı.

Sözcü Amir el-Sertavi, ülkenin kuzeyindeki İrbid Rehabilitasyon ve Islah Merkezi'nde birkaç mahkumun çıkardığı kavga ve gerginliğin kontrol altına alındığını aktardı.

Sertavi, ziyaretlerin askıya alınmasına karşı düzenlenen protestoda iki mahkumun sıkışma ve düşmeye bağlı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettiklerini söyledi.

Ürdün, ülkede 10 kişinin Kovid-19 salgınına yakalandığını açıklamıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:16 Kaynak: AA
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