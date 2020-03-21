Ürdün'de zorunlu karantinaya uymayan 227 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ürdün'de zorunlu karantinaya uymayan 227 kişi gözaltına alındı - Son Dakika Dünya

Ürdün'de zorunlu karantinaya uymayan 227 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Ürdün'de zorunlu karantina ve sokağa çıkma yasağını uymayan 227 kişi polis ve askerler tarafından gözaltına alındı.

Ürdün'de zorunlu karantinaya uymayan 227 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Ürdün'de zorunlu karantina ve sokağa çıkma yasağını uymayan 227 kişi polis ve askerler tarafından gözaltına alındı.

Ürdün medyası, ülkede koronavirüs (Covid-19) nedeniyle bu sabahtan itibaren başlatılan sokağa çıkma yasağına uymayan 227 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yetkililer, sokağa çıkma ve zorunlu karantina kurallarına uymayanların cezalandırılacağını açıkladı.Ürdün'de koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 85 olarak açıklanırken; henüz can kaybının yaşanmadığı belirtildi.


Koronavirüs, Polis, Ürdün, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:25 Kaynak: DHA

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