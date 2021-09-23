Ürdün'deki 20. Uluslararası Amman Kitap Fuarı, kitapseverlere kapılarını açtı - Son Dakika

Ürdün'de Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 20 ülkeden 350 yayınevinin katıldığı Amman 20. Uluslararası Kitap Fuarı başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir yıllık aradan sonra Ürdün Yayıncılar Derneği ve Amman Belediyesi tarafından başkent Amman'daki havaalanı yolu üzerinde kurulan ve 2 Ekim'e kadar sürecek fuarın açılışı Kültür Bakanı Ali el-Ayid'in katılımıyla gerçekleşti.

Fuar Müdürü Cebr Ebu Faris, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın Kovid-19 tedbirleri kapsamında ve Kraliyetin himayesinde açıldığını söyledi.

Ürdün Krallığı'nın yüzüncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde açılan fuara büyük ilgi olduğuna ve pandemi nedeniyle okuyucularda kitaba dair özlem oluştuğuna değinen Ebu Faris, fuar kapsamında farklı kültürel etkinlikler ve faaliyetler düzenleneceğini aktardı.

Pandemi öncesinde düzenlenen fuarı 350 bin kişinin ziyaret ettiğini kaydeden Ebu Faris, bu yıl bu sayının 400 bine ulaşmasını beklediklerini ifade etti.

Fuara, Türkiye'den Mosaic ve Bassair yayınevlerinin yanı sıra Filistin, Lübnan, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Irak, Suriye, Kuveyt, Fas, Tunus, Mısır, Sudan, ABD, Kanada, İngiltere, Hindistan, İtalya ve Çin'den toplamda 350 yayınevi katılıyor.

Mosaic Yayınevi Pazarlama Müdürü Muhammed Mekki yaptığı açıklamada, Amman fuarına ilk defa katıldıklarını ve burada bulunmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Mekki, yayınevi olarak modern araştırmalara ağırlık verdiklerini ve pek çok yeni kitabı okuyucuyla buluşturduklarını söyledi.