Ürdün'deki darbe planının arkasında Suudi Arabistan iddiası - Son Dakika

Ürdün'deki darbe planının arkasında Suudi Arabistan iddiası

21.04.2021 14:04
Ürdün'deki darbe planının arkasında Suudi Arabistan iddiası, System.String[]

Ürdün'de geçtiğimiz günlerde yaşanan darbe girişiminde gözaltında alınanların arasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Ekonomi Danışmanı Bassem Ibrahim Awadallah bulunması darbe girişiminin arkasında Suudi Arabistan şüphesini ortaya çıkardı.

Ürdün'de geçtiğimiz günlerde yaşanan darbe girişiminde gözaltında alınanların arasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Ekonomi Danışmanı Bassem Ibrahim Awadallah bulunması darbe girişiminin arkasında Suudi Arabistan şüphesini ortaya çıkardı.

Ürdün'de 3 Nisan gecesi hareketli saatler yaşanmış, aralarında eski Ürdün Bakanı aynı zamanda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Ekonomi Danışmanı Bassem Ibrahim Awadallah'ın da bulunduğu 20 kişi güvenlik gerekçeleriyle gözaltına alınmıştı. Olay darbe girişimi olarak nitelendirilmişti. Gözaltına alınanlar arasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın bulunması darbe girişiminin ardında Suudi Arabistan'ın olduğu iddialarını yeniden gündeme getirdi.

The Washington Post gazetesi, çifte vatandaş olan ve olay gecesinden bu yana bir otelde gözaltında bulunan Awadallah'ın serbest bırakılması için Suudi Arabistan harekete geçtiğini yazdı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise gazetenin Suudi bir heyetin Ürdün'e gelerek Awadallah'ın serbest bırakılması taleplerine yönelik iddiaları reddederek, Suudi heyetin Ürdün'deki temaslarının iki ülke ilişkilerini güçlendirmek amacıyla yapıldığını açıkladı.

Lübnanlı gazete Al-Akhbar tarafından yapılan haberde, Ürdün'deki darbe girişiminin ardından Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın olduğunu öne sürüldü. Haberde, işgal altındaki Kudüs'te kutsal yerlerin vesayeti karşılığında İsrail'in Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı devirme planını desteklediği iddia edildi. Gazete haberde ismini açıklamadığı bir yetkilinin, "Olay büyük ve karmaşık darbe birçok taraf içeriyordu. Kral II. Abdullah iç ve bölgesel dengeleri koruyarak darbeyi sakin bir şekilde engellemeyi başardı" ifadelerine yer verdi.

Bassem Ibrahim Awadallah kim ?

Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Ekonomi Danışmanı Bassem Ibrahim Awadallah, 1992-1996 yılları arasında Ürdün Ekonomi Bakanlığında Ekonomi Sekreteri olarak görev yaptı. Awadallah, 2007 yılında Ürdün kraliyet mahkemesinin başına atandı. Bir yıl sonra görevden aşınan Awadallah, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentine taşınarak burada şirket kurdu. - AMMAN

Suudi Arabistan, Ekonomi, Darbe, Ürdün, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ürdün'deki darbe planının arkasında Suudi Arabistan iddiası - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! Erdoğan'a Menderes benzetmesi yapan CHP'li Altay hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı Son Dakika! Erdoğan'a Menderes benzetmesi yapan CHP'li Altay hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2006 yılında İBB'ye 1 günlük başkanlık yapmış Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2006 yılında İBB'ye 1 günlük başkanlık yapmış Dünya bu olayı konuşuyor! Silahlı kuvvetler de doğruladı, donanmaya ait denizaltı tatbikat sırasında kayboldu Dünya bu olayı konuşuyor! Silahlı kuvvetler de doğruladı, donanmaya ait denizaltı tatbikat sırasında kayboldu Karnına bıçak saplayarak bebeğini ve kendini öldürmek istedi Karnına bıçak saplayarak bebeğini ve kendini öldürmek istedi Vakaların arttığı Kastamonu'da, mobil PCR test aracı kullanımına başlandı Vakaların arttığı Kastamonu'da, mobil PCR test aracı kullanımına başlandı Babasının tabancasıyla kendisini vuran minik Medine'den acı haber Babasının tabancasıyla kendisini vuran minik Medine'den acı haber Hadise'nin Reza Zarrab'la yasak aşk haberlerine erişim engeli talebi reddedildi Hadise'nin Reza Zarrab'la yasak aşk haberlerine erişim engeli talebi reddedildi

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, rakiplerini şike yapmakla suçladı Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, rakiplerini şike yapmakla suçladı         
15:28
İngiltere'deki taraftarların katkısıyla küresel çapta bir dayanışma ortamının başlangıcı yapıldı İngiltere'deki taraftarların katkısıyla küresel çapta bir dayanışma ortamının başlangıcı yapıldı         
15:10
Tansiyon öyle yüksek ki! Putin konuştu, salon buz kesti: Bize bunu yapanlar pişman olacak Tansiyon öyle yüksek ki! Putin konuştu, salon buz kesti: Bize bunu yapanlar pişman olacak         
14:59
Milan, Milan, "Süper Lig'den çekiliyoruz ama yeni oluşumun hazırlığındayız" bildirisiyle bir kaos ateşi daha yaktı         
14:41
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen, entübe edildi Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen, entübe edildi         
14:34
Son Dakika! Erdoğan'dan kendisine Menderes benzetmesi CHP'li Altay hakkında suç duyurusu Son Dakika! Erdoğan'dan kendisine Menderes benzetmesi CHP'li Altay hakkında suç duyurusu         
13:53
Atama kararlarında bir isim dikkat çekti! AK Partili vekilin oğlu kritik göreve getirildi Atama kararlarında bir isim dikkat çekti! AK Partili vekilin oğlu kritik göreve getirildi         
13:15
Memur-Sen emekli ikramiyelerine zam istedi Memur-Sen emekli ikramiyelerine zam istedi         
12:51
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 128 milyar dolar açıklaması: Baştan sona cehalet Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 128 milyar dolar açıklaması: Baştan sona cehalet         
12:23
6 yaşındaki kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu 6 yaşındaki kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu         
12:15
Bakanlık görevine son verilen Zehra Zümrüt Selçuk, romantik paylaşımıyla akıllarda kalacak Bakanlık görevine son verilen Zehra Zümrüt Selçuk, romantik paylaşımıyla akıllarda kalacak         
12:01
Hayvanlarını satıp estetik yaptırdığı karısı evden kaçtı, çift canlı yayında yüzleşti Hayvanlarını satıp estetik yaptırdığı karısı evden kaçtı, çift canlı yayında yüzleşti         
11:50
Aile Bakanlığı'na atanan Derya Yanık'ın Bahçeli için kullandığı ifade MHP'lileri kızdıracak Aile Bakanlığı'na atanan Derya Yanık'ın Bahçeli için kullandığı ifade MHP'lileri kızdıracak         
11:24
'Sahte Maske Cezası' mesajıyla son 1 haftada 300 bin lira vurgun yaptılar 'Sahte Maske Cezası' mesajıyla son 1 haftada 300 bin lira vurgun yaptılar         
10:55
Polisi bile şoke etti! Camları filmli metruk binayı pavyona çevirmişler Polisi bile şoke etti! Camları filmli metruk binayı pavyona çevirmişler         
09:45
Polis memuru, pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde servete kondu Polis memuru, pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde servete kondu         
09:08
Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı         
19:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2021 15:37:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ürdün'deki darbe planının arkasında Suudi Arabistan iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei