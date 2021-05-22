Ürdün'deki Filistin mülteci kampında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika

Ürdün'ün başkenti Amman'da Filistinlilerin kaldığı El-Hüseyin Mülteci Kampı'nda onlarca kişi, Kudüslü Filistinlilerle ve Gazze Şeridi'ndeki direnişle dayanışma için gösteri yaptı.

Mülteci kampının sokaklarında düzenlenen gösteriyi birçok gösterici sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı.

Filistin bayraklarının yanı sıra "Filistin denizden nehre Araplarındır" ve "Dönüş hakkı kutsaldır" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail aleyhine slogan attı.

Amman'da 1952 yılında kurulan, mevcut durumda 29 bin Filistinlinin yaşadığı El-Hüseyni Mülteci Kampı, Ürdün'deki Filistinliler için açılmış 10 mülteci kampından biri.

İsrail'in Filistin topraklarına düzenlediği yoğun saldırılar süresince Ürdün'ün çeşitli kentlerinde Filistin direnişine destek olmak ve İsrail'in işgal altında tuttuğu bölgelerden çekilmesi için gösteriler yapıldı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.