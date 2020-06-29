Ürdün'deki İslami hareketlerden Müslüman ülkelere "İsrail'e karşı öfke cuması" çağrısı - Son Dakika

Ürdün'deki İslami hareketlerden Müslüman ülkelere "İsrail'e karşı öfke cuması" çağrısı

Ürdün'deki İslami hareketler, İsrail'in "ilhak" planına karşı Müslüman ülkelere 3 Temmuz'da "öfke cuması" adıyla gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Ürdün'deki İslami hareketler, İsrail'in "ilhak" planına karşı Müslüman ülkelere 3 Temmuz'da "öfke cuması" adıyla gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
Çin'de pandemi potansiyeli olan yeni virüs tespit edildi! Domuzdan insana geçiyor
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi


Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) ile Meclisteki El-Islah (Reform) Koalisyonu ve İslami Çalışma Cephesi Partisi tarafından yapılan ortak açıklamada İsrail'in "ilhak" planına karşı eylem çağrısında bulunuldu.

İslami Çalışma Cephesi Partisi'nin başkent Amman'daki genel merkezinde Ürdün'deki İhvan lideri Abdulhamid Zuneybat tarafından duyurulan açıklamada, İslam dünyasından 3 Temmuz'un "öfke cuması" ilan edilmesi ve İsrail karşıtı protestolar düzenlenmesi talep edildi.

Açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) İsrail'in "ilhak" planına karşı olağanüstü toplanma çağrısı yapılırken, Arap dünyası başta olmak üzere tüm İslam ülkelerindeki parlamentolar İsrail'in söz konusu planını reddetmek için harekete geçmeye davet edildi

Ürdün'ün "ilhak" planı karşısındaki tutumundan övgüyle bahsedilen açıklamada, hükümetten İsrail'e baskı için uluslararası düzeyde harekete geçmesi, bu ülkeyle imzalanan anlaşmaları iptal etmesi ve ilişkileri yeniden gözden geçirmesi istendi.

Açıklamada ayrıca İsrail'le normalleşme ve ilişki kurma konusunda yarışa girmenin Filistin davasına ihanet olduğu vurgulandı.

- İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.


ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.


Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

İsrail, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 18:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün'deki İslami hareketlerden Müslüman ülkelere 'İsrail'e karşı öfke cuması' çağrısı - Son Dakika

Son Dakika

00:33 Kayseri'de 3 yaşındaki Alperen'i öldüren zanlı, su kuyusunda yakalandı 23:26 Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı 23:12 Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti 22:20 Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir 21:52 Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 18:30 17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 16:01 Operasyona giden polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden ayrılışı havadan fotoğraflandı 14:53 Muhteşem Yüzyıl hayranı çıkan Cardi B'ye Bergüzar Korel'den esprili gönderme 14:40 Baş ağrınızın nedeni diş sıkma olabilir 14:13 Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı 10:12 Çinli ilaç şirketi, koronavirüs aşısını insanlar üzerinde başarıyla denedi 07:21 Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor 01:53 İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
Kayseri'de 3 yaşındaki Alperen'i öldüren zanlı, su kuyusunda yakalandı
00:32
Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
23:54
Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak
23:40
Çin'de pandemi potansiyeli olan yeni virüs tespit edildi! Domuzdan insana geçiyor
23:27
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı
23:25
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
23:18
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
23:11
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
23:05
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
22:48
Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi
22:35
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 00:51:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ürdün'deki İslami hareketlerden Müslüman ülkelere "İsrail'e karşı öfke cuması" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]