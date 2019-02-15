Son Dakika Haberleri: Ürdün'deki Patlamalar

Ürdün'deki Patlamalar

1 saat önce

Ürdün'ün Belka vilayetine bağlı El-Ezrak Vadisi'nde meydana gelen patlamalarda hayatını kaybedenlerden 2'sinin emniyet görevlisi, 1'inin sivil olduğu bildirildi.

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Ürdün'ün Belka vilayetine bağlı El-Ezrak Vadisi'nde meydana gelen patlamalarda hayatını kaybedenlerden 2'sinin emniyet görevlisi, 1'inin sivil olduğu bildirildi.

Hükümet sözcüsü Cumane Guneymat yaptığı yazılı açıklamada, Ezrak Vadisi'ne bağlı Hala bölgesinde öğlen saatlerinde meydana gelen ilk patlamanın ardından güvenlik güçlerinin bölgeye intikal ettiğini ve patlama sırasında Abdussettar Mahmud Abdullah eş-Şurfa isimli Ürdün vatandaşının hayatını kaybettiğini belirlediklerini ifade etti.

Guneymat, güvenlik güçlerinin bölgede bulunduğu sırada meydana gelen ikinci patlamada da Üsteğmen Ahmed Mahmud Feyyad el-Caludi ile Genel İstihbarat Servisi'nden Başçavuş Musab Nezih Selame eş-Şibli el-Atum'un yaşamını yitirdiğini, 8 emniyet mensubunun yaralandığını belirtti.

Guneymat, patlamalarla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Olayla ilgili yapılan ilk açıklamalarda, başkent Amman'ın batısındaki Salt kentinde meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı belirtilmişti. Yerel basında ise patlamanın bir mayının infilak etmesi sonucu meydana geldiği bilgisi yer almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:43 Kaynak: AA

Ürdün, Güncel
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