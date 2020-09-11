Son dakika haberi: - Ürdün'deki şiddetli patlamanın meydana geldiği bölge görüntülendi - Son Dakika

- Ürdün'deki şiddetli patlamanın meydana geldiği bölge görüntülendi
AMMAN - Ürdün'ün Zerka şehrinde dün gece şiddetli patlamanın meydana geldiği bölge görüntülendi.
Ürdün'ün Zerka şehrinin merkezinden 12 kilometre uzaklıkta bulunan havan topu deposunda dün gece şiddetli patlama meydana gelmişti. Ürdün ordusu tarafından yapılan açıklamada, patlama sonucu herhangi bir can kaybının yaşanmadığı sadece maddi hasarın meydana geldiği belirtildi. Patlamanın ardından bugün ordu tarafından bölgeye ait ilk görüntüler paylaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 23:02 - Kaynak: İHA
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