Ürdün'deki Türk vatandaşları THY uçağıyla Samsun'a getirildi - Son Dakika

Vatandaşlar, işlemlerinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığına ait yurtlara yerleştirilecek.

Samsun Çarşamba Havalimanı 'na inen uçaktaki yolcular, AFAD ve UMKE ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildi.

Bu kapsamda, Türk Hava Yolları'na ait uçak ile 166 Türk vatandaşı Samsun'a getirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Ürdün'deki Türk vatandaşlarının tahliyesine başlandı.

Ürdün 'de bulunan 166 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları 'na ait uçakla Samsun 'a getirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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