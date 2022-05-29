Ürdün'deki Yemen görüşmelerinde Taiz ve diğer illerde yolların aşamalı olarak açılması tartışıldı - Son Dakika
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Ürdün'deki Yemen görüşmelerinde Taiz ve diğer illerde yolların aşamalı olarak açılması tartışıldı

29.05.2022 13:14
Ürdün'deki Yemen görüşmelerinde Taiz ve diğer illerde yolların aşamalı olarak açılması tartışıldı

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen hükümeti ve Husiler ile Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen görüşmelerde, Taiz ile diğer illere giden kapalı yolların aşamalı şekilde açılması önerisinin tartışıldığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen hükümeti ve Husiler ile Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen görüşmelerde, Taiz ile diğer illere giden kapalı yolların aşamalı şekilde açılması önerisinin tartışıldığını bildirdi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in ofisinden Amman'daki görüşmelere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Grundberg'in, BM aracılığıyla Yemen'de varılan ateşkes uyarınca Taiz ve diğer illerde ana yolların açılması konusunda iki taraf arasındaki ilk görüşmeleri tamamladığı belirtildi.

Görüşmelerin, iki tarafın sunduğu öneriler kapsamında yolların aşamalı olarak açılması için 3 gün sürdüğü aktarılan açıklamada, yolcuların güvenliğini garanti edecek çözümün öncelikli olduğu kaydedildi.

Taraflara, iç müzakerelerini ivedilikle tamamlama ve Yemen halkının somut şekilde göreceği olumlu sonuçları gerçekleştirme çağrısında bulunan Grundberg, "yolcu ve ürün taşımacılığındaki kısıtlamaların kaldırılmasının, Yemenlilerin çektiği acıyı hafifletme ve ekonominin canlandırılmasına olumlu etki yapmakla kalmayacağı aynı zamanda siyasi sürece olan güveni artırmaya da yardımcı olacağını" vurguladı.

Açıklamada, Grundberg'in "İki tarafın, yolların açılması konusunu yıllar sonra ilk kez yüz yüze görüşme girişimi umut verici." şeklindeki ifadeleri kullanıldı.

Yemen hükümetinden Husilerin uzlaşmazlığı vurgusu

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre başkent Aden'de Başkanlık Konseyi toplantısı düzenlendi.

Başkan Reşad Muhammed el-Alimi'nin liderliğindeki toplantıda Ürdün'deki görüşmelere de değinildi.

Görüşmelerin gidişatı hakkında Alimi'ye bilgi veren Konsey Üyesi Abdullah el-Alimi, Husilerin yükümlülüklerini yerine getirme konusundaki uzlaşmazlığını vurguladı.

Taiz'deki kuşatma

Yemen'deki İran destekli Husilerin Taiz'e 7 yıldır uyguladığı kuşatmayı kaldırması talebiyle 27 Mayıs'ta kentin 5 noktasında gösteri düzenlenmişti.

BM Yemen Özel Temsilcisi'nin ofisinden 25 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada, Yemen'de meşru hükümet ile Husiler arasında, ülkenin güneybatısındaki Taiz kentine giden yolların açılması için müzakerelerin Ürdün'ün başkenti Amman'da başladığı belirtilmişti.

İnsan hakları kurumlarının ve hükümetin raporlarına göre Taiz'in Ağustos 2015'ten bu yana Husiler tarafından kuşatma altında tutulması, bölgedeki insani durumun daha da kötüleşmesine neden oluyor.

Yemen'deki iç savaş ve 2 ay süreli ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

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Yemen'in Taiz kentinde Husilerin 7 yıldır uyguladığı abluka protesto edildi Yemen'in Taiz kentinde Husilerin 7 yıldır uyguladığı abluka protesto edildi
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Ateşkes, Ürdün, Yemen, Güncel, Son Dakika

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