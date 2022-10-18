Ürdün'den, ABD ve Suudi Arabistan arasında tansiyonu düşürmek için diyalog çağrısı - Son Dakika
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Ürdün'den, ABD ve Suudi Arabistan arasında tansiyonu düşürmek için diyalog çağrısı

18.10.2022 20:22
Ürdün'den, ABD ve Suudi Arabistan arasında tansiyonu düşürmek için diyalog çağrısı

Ürdün, OPEC+ grubunun petrol üretimini azaltma kararının ardından ABD ve Suudi Arabistan arasında yükselen gerilimin diyalog yoluyla düşürülmesi çağrısında bulundu.

Ürdün, OPEC+ grubunun petrol üretimini azaltma kararının ardından ABD ve Suudi Arabistan arasında yükselen gerilimin diyalog yoluyla düşürülmesi çağrısında bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sinan el-Mecali yaptığı yazılı açıklamada, OPEC + grubunun petrol üretimini azaltma kararına yönelik tepkilerin ve olayın yansımalarının ülkesince "ilgiyle" takip edildiğini belirtti.

Mecali, "Bu mesele, petrol piyasalarının istikrarı ve gereksinimlerinin yanı sıra, arz talep sürecini düzenleyen, üretici ve tüketicilerin çıkarlarını koruyan teknik bir konudur." ifadelerini kullandı.

Konuya "teknik zeminde ve siyasi çekişmelerden uzak bakılması" gerektiğini savunan Mecali, "Konunun, Suudi Arabistan Krallığı ile ABD arasında doğrudan ve düzeyli yürütülecek bir diyalog yoluyla, iki ülkeyi birleştiren ortaklık ruhu içinde ele alınması gerekli." açıklamasında bulundu.

Mecali, bölgede güvenlik ve istikrarın korunmasında ABD ve Suudi Arabistan arasındaki ortaklığın "önemini" vurgulayarak, "Ürdün, kardeş ülke Suudi Arabistan Krallığı'nın güvenliğini, istikrarını ve çıkarlarını korumak için attığı tüm adımları desteklemektedir." ifadelerini kaydetti.

Ne olmuştu?

OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Bu karar üzerine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, 11 Ekim'de ABD Başkanı Biden'ın, Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ise Al Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD ile stratejik ilişkilere sahip olduğunu söylemiş ve ham petrol üretiminde azaltmaya giden OPEC+ kararlarının ekonomik sebeplerle alındığını ifade etmişti.

OPEC+ kararının siyasi olduğu ve Ukrayna- Rusya savaşında Rusya'ya destek anlamına geldiğine ilişkin yorumlar yapılmış ve örgütün en büyük ortağı Suudi Arabistan eleştirilerden en büyük payı almıştı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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