Ürdün'den BMGK'ye Netanyahu'nun "ilhak" vaadine karşı harekete geçme çağrısı

Ürdün, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni "İsrail'e ilhak etme" vaadine karşı acilen harekete geçme çağrısında bulundu.

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, BMGK'nin daimi üyeleri ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin'in Amman Büyükelçileriyle bir araya geldi.

Görüşmede Safedi, BMGK ve tüm uluslararası toplumun, Netanyahu'nun açıklamasını kınamak için açık ve net bir tutum sergileyerek, hızlı bir şekilde harekete geçmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

Safedi, Netanyahu'nun açıklamasının uluslararası yasaların açıkça ihlali niteliğinde olmasının yanı sıra tüm bölgeyi şiddete ve çatışmaya sürükleme tehlikesi içerdiğini söyledi.

Büyükelçileri söz konusu vaadin bölgeye olası yansımaları konusunda uyaran Safedi, "(Batı Şeria'nın İsrail'e ilhakıyla ilgili) Açıklama uygulanırsa çatışmayı bitirmenin tek yolu olan iki devletli çözümü baltalar, barış sürecini bitirir ve bu da tüm bölgede barış ve güvenliği tehdit edecek, öfke ve şiddete yol açacak umutsuzluk ortamını derinleştirir." ifadelerini kullandı.

Ürdün Dışişleri Bakanı, Netanyahu'nun açıklaması gibi tek taraflı adımların, bölgeye ve dünyaya karşı büyük tehlike teşkil ettiğini vurguladı.

Netanyahu'nun "ilhak" vaadi

İsrail Başbakanı Netanyahu, 17 Eylül'de yapılacak erken seçim öncesi düzenlediği basın toplantısında, yeniden seçilmesi halinde "kısa süre içinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceğini" açıklamıştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor ve buralarda 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.