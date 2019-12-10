Ürdün Dışişleri Bakanlığı, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınına tepki göstererek, İsrail'in Müslümanların kutsallarına yönelik ihlallerini durdurması çağrısında bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz, Siyonist Haliba Hareketi lideri Haham Yehuda Glick'in de aralarında bulunduğu onlarca fanatik Yahudi'nin bugün Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri kınadığını ve reddettiğini vurgulayan Fayiz, bu ihlallerin Müslümanları kışkırttığını kaydetti.

Fayiz, İsrail'in ihlallerine devam etmesinin olumsuz yansımaları konusunda uyarıda bulunarak, Mescid-i Aksa'daki mevcut duruma saygı gösterilmesi ve ihlallerin durdurulmasını istedi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden bugün yapılan yazılı açıklamada, Siyonist Haliba Hareketi lideri Haham Yehuda Glick'in de aralarında bulunduğu 79 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği belirtilmişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar; İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde, polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak nitelendiriyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.