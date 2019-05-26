Son Dakika Haberleri: Ürdün'den İsrail'e çağrı

Ürdün'den İsrail'e çağrı

32 dakika önce

Ürdün, İsrail'den Mescid-i Aksa'daki provokasyonlarını derhal durdurmasını istedi.

Ürdün'den İsrail'e çağrı, System.String[]
Ürdün, İsrail'den Mescid-i Aksa'daki provokasyonlarını derhal durdurmasını istedi.
Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sufyan el-Kudat, yaptığı açıklamada, ülkesinin, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve orada namaz kılanlar ile İslami vakıflar çalışanlarına yönelik ihlallerini kınadığını bildirdi.
Kudat, İsrail'in bir işgal gücü olarak "hukuktaki yükümlülüklerine uyma zorunluluğu, kutsal yerlerin tarihi ve hukuki statüsüne saygı gösterme ve özellikle ramazanın son on günü bu kutsal yerde oruç tutanlara saygılı olması" gerektiğini vurguladı.
Ürdün'ün, İsrail'den Mescid-i Aksa'daki provokasyonlarını derhal durdurmasını istediğini aktaran Kudat, Mescid-i Aksa ve ibadet edenlerin güvenliğinden, İsrail'i sorumlu tuttu.
İsrail polisi bu sabah Mescid-i Aksa'da itikafta olan Müslümanlara saldırmış ve darbettiği 3 kişiyi gözaltına almıştı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 04:24 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı, Aksa, Ürdün, İsrail, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yıldırım'dan Çok Konuşulacak İmamoğlu Çıkışı: Doğru Bulmuyorum 13 Yaşındaki Çocuk, Polis Babasına Ait Silahla Oynarken Kardeşini Başından Vurdu Gazeteci Sabahattin Önkibar'a Saldırı Olayında 4 Kişi Gözaltına Alındı "Kafa Keseceğim" Diyen Suriyeli Sığınmacı Gözaltına Alındı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 16:56:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ürdün'den İsrail'e çağrı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]