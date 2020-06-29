Ürdün'den İsrail'e "Kudüs'ün kimliğini değiştirmeyi durdurun" çağrısı - Son Dakika

Ürdün'den İsrail'e "Kudüs'ün kimliğini değiştirmeyi durdurun" çağrısı

Ürdün, İsrail'e işgal altında tuttuğu Kudüs'teki eski kentin kimliğine dokunmayı ve değiştirmeyi bir önce durdurması çağrısı yaptı.

Ürdün, İsrail'e işgal altında tuttuğu Kudüs'teki eski kentin kimliğine dokunmayı ve değiştirmeyi bir önce durdurması çağrısı yaptı.

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Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz yaptığı açıklamada, ülkesinin Doğu Kudüs'te İsrail'in tek taraflı yaptığı tüm icraatları reddettiklerini kaydetti.

İşgalci güç olarak İsrail'in, uluslararası kanun gereği verdiği taahhütlerine bağlı kalması gerektiğini söyleyen Fayiz, Doğu Kudüs'ün, işgal altındaki bir toprak statüsünde olduğunu hatırlattı.

Fayiz, İsrail'in, eski kentteki bölümleri Mescidi Aksa'ya bitişik Burak Duvarı'yla bağlayan teleferik projesinin yapılması yönünde aldığı kararı da kınadı.

Yapılmak istenen projenin, eski kentin Arabi kimliğini ve otantikliğini değiştireceğine işaret eden Fayiz, ayrıca yapılanların Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ve uluslararası hukuka da aykırı olduğunu vurguladı.

Fayiz, Ürdün devletinin Filistinliler ve UNESCO ile koordineli hareket edip atılan bu adıma karşı çıkacağını duyurdu.

İsrail, işgal altında tuttuğu Kudüs'te yaptığı projelerle kadim kentin Arabi ve İslami kimliğine büyük zarar verirken gün geçtikçe Yahudi kimliği kazandırmanın uğraşını veriyor. Bunlar arasında en belirgin olanı Mescidi Aksa ve bitişiğindeki Burak Duvarı adıyla bilinen, Yahudilerin ise Ağlama Duvarı kabul ettiği yapı ile diğer birçok eski eseri birbirine bağlayan teleferik projesi yer alıyor.

İsrail, Ürdün, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 05:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün'den İsrail'e 'Kudüs'ün kimliğini değiştirmeyi durdurun' çağrısı - Son Dakika

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