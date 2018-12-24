Ürdün'den "İsrail'in Aksa'ya Yönelik İhlalleri Endişe Verici" Açıklaması
1 saat önce
Ürdün Vakıflar Bakanı Abdunnasır Ebu Basal, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinin endişe verici boyutta olduğunu belirtti.
Ürdün
Vakıflar Bakanı Abdunnasır Ebu Basal, İsrail
'in Kudüs
ve Mescid-i Aksa
'ya yönelik ihlallerinin endişe verici boyutta olduğunu belirtti.
Ebu Basal, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlar, Talmudik ayinler ve Rahme Kapısı'ın Müslüman cemaate açılmaması şeklinde devam eden ihlalleri endişe verici." ifadelerini kullandı.
İsrail'in kutsal mekanları hedef alan çirkin saldırılarının bütün Müslümanların duygularını provoke ettiğini kaydeden Ebu Basal, Aksa'nın, orada bulunan tüm görevlilerin ve cemaatin güvenliğinden işgalci güç olarak tamamen İsrail'in sorumlu olduğunu vurguladı.
Ebu Basal ayrıca İsrail'e "söz konusu ihlalleri derhal sona erdirme" çağrısında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 08:46 Kaynak: AA
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