Ürdün'den İsrail'in Batı Şeria'da 7 bin konut inşası kararına tepki - Son Dakika

Ürdün, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 7 bin ek konut inşa edilmesi kararına tepki gösterdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in söz konusu kararının uluslararası hukukun, insan haklarının ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının açıkça ihlali olduğunu belirtti.

Bu kararı uluslararası kararlar temelinde iki devletli çözüm fırsatını baltalayan çok tehlikeli tek taraflı bir adım olarak değerlendiren Fayiz, bu adımın sonuçlarına karşı uyarıda bulundu.

Fayiz, uluslararası toplumun yerleşim birimleri ve ilhak planlarının uygulanmasını önlemek için etkili ve ciddi bir şekilde harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, bugün işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Efrat Yahudi yerleşim birimine 7 bin ek konut inşa edilmesine onay vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 28 Ocak'ta sözde Orta Doğu barış planını açıklamasının ardından İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine yeni konut inşasına hız verdi.

İsrail yönetimi, sadece şubat ayında Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerine 9 bine yakın ek konut inşa edileceğini duyurmuştu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 270'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu bölgelerde ikamet eten 650 bine yakın Yahudi yerleşimci işgalin boyunduruğu altında yaşayan Filistinlilerin hayatını daha da zorlaştırıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.