Ürdün'den, İsrail'in Batı Şeria'da yeni konut inşası onayına tepki - Son Dakika
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Ürdün'den, İsrail'in Batı Şeria'da yeni konut inşası onayına tepki

6 saat önce

Ürdün, İsrail'in, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde yeni konutların inşasına onay vermesine tepki gösterdi.

Ürdün'den, İsrail'in Batı Şeria'da yeni konut inşası onayına tepki, System.String[]

Ürdün, İsrail'in, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde yeni konutların inşasına onay vermesine tepki gösterdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in kararının, uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Fayiz, "Karar, kapsamlı barışın sağlanması ve anlaşmazlığı bitirme çabalarına darbe vuruyor. Uluslararası toplum, İsrail'in bu yerleşim politikasını durdurmak için adım atmalı ve İsrail'i, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2334 sayılı kararını uygulamaya zorlamalıdır." ifadelerini kullandı.

Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri

Tel Aviv yönetimi, Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine bin 900'den fazla yeni konut inşasına onay vermişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla bu tür yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuk, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimlerini yasa dışı kabul ediyor.

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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:06 Kaynak: AA
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