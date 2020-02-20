Ürdün'den İsrail'in Doğu Kudüs'te yasa dışı yeni konut inşa etme kararına tepki - Son Dakika
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Ürdün'den İsrail'in Doğu Kudüs'te yasa dışı yeni konut inşa etme kararına tepki

6 saat önce

Ürdün, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan iki yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 5 bin 200 yeni konut inşa etme kararına tepki gösterdi.

Ürdün'den İsrail'in Doğu Kudüs'te yasa dışı yeni konut inşa etme kararına tepki, System.String[]

Ürdün, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan iki yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 5 bin 200 yeni konut inşa etme kararına tepki gösterdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yeni konut inşa etmesini reddettiklerini belirtti.

İsrail hükümetinden bölgedeki yasa dışı faaliyetlerini durdurmasını isteyen Fayiz, "Bu tür tek taraflı ve hukuksuz uygulamalar, uluslararası hukuku ve alınan uluslararası kararları ihlal anlamına gelmektedir." ifadesini kullandı.

Fayiz ayrıca uluslararası toplumdan İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümün altını oyan ve barış şansını ortadan kaldıran bu tür uygulamalara karşı ciddi bir tavır sergilemesini istedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Doğu Kudüs'te yer alan iki yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 5 bin 200 yeni konut inşa edeceklerini açıklamıştı.

Netanyahu'nun söz konusu kararının, İsrail'de 2 Mart'ta yapılacak erken seçime sayılı günler kala gelmesi ise dikkati çekiyor.

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now'ın verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde 215 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Doğu Kudüs, İsrail, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 08:22 Kaynak: AA
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