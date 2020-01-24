Ürdün'den İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ürdün'den İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki - Son Dakika

Ürdün'den İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki

7 saat önce

Ürdün, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya bu sabah düzenlediği baskını kınadı.

Ürdün'den İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki, System.String[]

Ürdün, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya bu sabah düzenlediği baskını kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin sabah namazının ardından Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki gösterdi.

İsrail'in uluslararası hukuka aykırı davrandığını vurgulayan Fayiz, İsrail'e "mekanın kutsallığına, ibadet özgürlüğü ve güvenliğine, Harem-i Şerif'in statüsüne saygı duyması ve ihlalleri durdurması" çağrısında bulundu.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya bugün, sabah namazının ardından baskın düzenlemişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camii'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Doğu Kudüs, İsrail, Ürdün, Aksa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Galler Prensi Charles, ABD Başkan Yardımcısı Pence'in elini sıkmadı! O anlar böyle görüntülendi
Elazığ'daki depremden yürek burkan görüntü! Çocuklarını korumak için kendisini siper etti Son Dakika: Elazığ'daki depremde hasar gören binada doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı Prof. Dr. Feyzi Bingöl, Elazığ depremini günler öncesinden tahmin etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 23:18:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ürdün'den İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]