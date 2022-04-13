Ürdün'den İsrail'in Mescid-i Aksa'daki ihlallerine tepki - Son Dakika
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Ürdün'den İsrail'in Mescid-i Aksa'daki ihlallerine tepki

13.04.2022 18:03
Ürdün'den İsrail'in Mescid-i Aksa'daki ihlallerine tepki

Ürdün, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller konusunda uyarıda bulunarak İsrail'in kışkırtmalarının son bulmasını istedi.

Ürdün, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller konusunda uyarıda bulunarak İsrail'in kışkırtmalarının son bulmasını istedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heysem Ebu'l Ful, yaptığı yazılı açıklamada, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınların artırılması yönündeki çağrılarına tepki gösterdi.

"Kudüs'ün ve kentteki kutsalların tarihi ve yasal statülerine saygı gösterilmesi, ramazan ayı başta olmak üzere ibadet etmek isteyen Müslümanların Mescid-i Aksa'ya gidişini engelleyen tüm uygulamalara son verilmesi gerekiyor." ifadelerini kullanan Ebu'l Ful, fanatik Yahudilerin, Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlar ve provokatif tavırlarının Kudüs'ün tarihi ve yasal statüsü ile uluslararası kanunları ihlal ettiğini belirtti.

İsrail'in, Hristiyanların, Hz. İsa'nın defnedildiğine inandıkları Kıyamet Kilisesi'ne gidişinde uyguladığı kısıtlamaların da kabul edilemez olduğunu kaydeden Ebu'l Ful, "tek taraflı, provoke eden, gerginliği tırmandıracak, şiddet ve nefreti besleyecek her türlü uygulamanın son bulması gerektiğini" vurguladı.

Filistin'de ramazan ayı başından bu yana gerginlik yaşanıyor. İsrail polisi yaşanan olaylarda onlarca Filistinliyi gözaltına aldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

Ayrıca İsrail polisi korumasında fanatik Yahudilerin her gün Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarına işaret eden Filistinliler, Tel Aviv yönetiminin Harem-i Şerif'i zamansal ve mekansal olarak bölmeye çalıştığını belirtiyor.

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İsrail, Mescit, Ürdün, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün'den İsrail'in Mescid-i Aksa'daki ihlallerine tepki - Son Dakika


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