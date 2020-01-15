Ürdün'den İsrail'in "Yahudi yerleşimciler için doğa koruma alanı" ilanına kınama - Son Dakika
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Ürdün'den İsrail'in "Yahudi yerleşimciler için doğa koruma alanı" ilanına kınama

6 saat önce

Ürdün, İsrail'in Yahudi yerleşimciler için işgal altındaki Batı Şeria'da 7 adet doğa koruma alanı ilan etmesine tepki gösterdi.

Ürdün'den İsrail'in

Ürdün, İsrail'in Yahudi yerleşimciler için işgal altındaki Batı Şeria'da 7 adet doğa koruma alanı ilan etmesine tepki gösterdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz, yaptığı yazılı açıklamada, "İşgal altındaki Batı Şeria'da (Yahudi) yerleşim birimlerinin güçlendirilmesi ve Filistin topraklarına el konulması yoluyla atılan bu adımı kınıyoruz. Bu, uluslararası hukukun ve uluslararası insan haklarının ihlalidir." ifadesini kullandı.

Fayiz, uluslararası toplumu İsrail'in yerleşim politikasını durdurma konusunda sorumluluğunu yerine getirmeye çağırdı.

Jeruselam Post gazetesi bugün, İsrail Savunma Bakanlığının Batı Şeria'da 7 adet doğa koruma alanı ilan edilmesini onayladığını bildirmişti.

Yahudi yerleşimciler için ilan edilen 7 doğa yaşam alanı, Batı Şeria'da, idari yönetim ve güvenliği İsrail'e bırakılan C sınıfı bölgelerde yer alıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da "doğa koruma alanı" ilan ettiği bölgelere el koyarak Filistinlilerin buralarda herhangi bir bina inşa etmesini engelliyor.

Batı Şeria, İsrail, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:30 Kaynak: AA
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